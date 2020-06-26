«Зенит» показал, как дезинфицировали «Газпром Арену» перед игрой с «Крыльями Советов»
Футбольный клуб «Зенит» в пятницу, 26 июня, готовится принять матч 24-го тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, специально перед этой игрой была продезинфицирована «Газпром Арена». Фотографии процесса дезинфекции были опубликованы в социальных сетях сине-бело-голубых.
Напомним, что после 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с девятиочковым отрывом. «Крылья Советов» занимают последнюю, 16-ю строчку. Начало матча в 20.30. На игре может присутствовать максимально шесть тысяч зрителей.
Ранее «Фонтанка» писала о многочисленных нарушениях на матчах Российской премьер-лиги регламента безопасности по проведению игр в условиях коронавирусной эпидемии.