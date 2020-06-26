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26.06.2020 16:10
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Экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину петербургский суд отказал в удовлетворении иска к «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению Павла Грудинина, Ксении Кутюхиной и несовершеннолетних детей Грудинина к ООО «ВКонтакте».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 июня, суд отказал истцам. Сегодня была зачитала резолютивная часть решения, мотивировочная будет озвучена позже.

Иск был зарегистрирован в Смольнинском суде Петербурга 17 марта. В нем помимо Грудинина и его детей истцом выступала гражданская супруга бывшего кандидата в президенты — бывшая юрист возглавляемого предпринимателем совхоза имени Ленина.

Истцы просили суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни; обязать удалить из сети некоторую информацию; взыскать с ответчика моральный вред по 1 рублю в пользу каждого из истцов.

Экс-кандидата, как писали СМИ, расстраивали посты пользователей социальной сети, касающиеся его личной жизни и жизни его детей.

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Комментарии (1)

260786601
Грудинин совершенно прав, но суд займет иную позицию по "определенным мотивам".
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