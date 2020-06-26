ДТП с машиной ГИБДД в Ломоносове началось с пожара
Серьёзное ДТП с машиной ДПС в Ломоносове предположительно произошло из-за того, что виновнику стало плохо.
Подробности вчерашней аварии в Ломоносове сообщает 26 июня телеграм-канал «Мегаполис». Около Астрономической улицы загорелся лесной массив, на место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники ДПС, которые отводили транспортные потоки на месте работы пожарных. Полицейский «Форд» был припаркован на обочине.
Как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на УГИБДД, в 19:50 у дома 4 по улице Федюнинского пассажирский автобус ЛиАЗ под управлением 29-летнего мужчины врезался в «Форд» и «Рено Дастер». По предварительной информации «Мегаполиса», водитель автобуса потерял сознание; травмы он получил в результате падения после потери сознания.
В «Рено» находились 29-летний водитель и 35-летняя пассажирка, они не пострадали. В машине ГИБДД никого не было: инспектор регулировал движение на проезжей части.
В Санкт-Петербурге в последнее время участились случаи ДТП из-за плохого самочувствия водителей. 17 июня в Красном Селе по этой причине автомобиль въехал в дом. 15 июня на улице Кораблестроителей автобус врезался в ограждение. По информации «Фонтанки», водителю стало плохо за рулём, медики спасти его не смогли. 29 мая «Пассат» остановился в столб на Парнасе; предположительно у водителя остановилось сердце. 14 мая на проспекте Ветеранов «Субару» с внезапно умершим водителем въехала в троллейбус.