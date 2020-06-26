Серьёзное ДТП с машиной ДПС в Ломоносове предположительно произошло из-за того, что виновнику стало плохо.



Подробности вчерашней аварии в Ломоносове сообщает 26 июня телеграм-канал «Мегаполис». Около Астрономической улицы загорелся лесной массив, на место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники ДПС, которые отводили транспортные потоки на месте работы пожарных. Полицейский «Форд» был припаркован на обочине.

Как уже писала «Фонтанка» со ссылкой на УГИБДД, в 19:50 у дома 4 по улице Федюнинского пассажирский автобус ЛиАЗ под управлением 29-летнего мужчины врезался в «Форд» и «Рено Дастер». По предварительной информации «Мегаполиса», водитель автобуса потерял сознание; травмы он получил в результате падения после потери сознания.