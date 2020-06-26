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26.06.2020 15:54
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Финляндия собирается помочь Швеции в борьбе с коронавирусом

Глава МВД Финляндии и министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству подтвердили намерение оказать помощь соседнему государству в борьбе с пандемией COVID-19.

«Финляндия готова помочь Швеции в оказании медицинской помощи: в больницах на севере [Финляндии] могут лечить пациентов, не болеющих коронавирусом», — написал 26 июня в Twitter министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству Томас Бломквист.

Ранее министр внутренних дел Мария Охисало в комментарии YLE заявила: «Мы должны поддерживать соседние страны (в борьбе с коронавирусом), если это возможно». Однако конкретные меры поддержки она не назвала.

Финляндия пока не получила официального запроса от властей Швеции.

С начала пандемии в Суоми зафиксировали 7 172 случая COVID-19, тогда как в соседней Швеции — 63 890.

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Комментарии (6)

f0ntan
Охисало обещала помочь соседним странам, а не именно одной Швеции. Какие у них соседние страны, которых они считают опасными по ковиду? Значит, и Россию тоже Охисало имела ввиду, обещая помощь? А не только одну лишь Швецию.
Nafanka
Нафига ИМ помогать?! ))) Они идут "своим путём" - имеют ПРАВО!!! Пускай и идут - нечего мешать - они СВОЙ эксперимент над СВОИМ народом ставят... ))) "Выживает сильнейший" (с) У них реалити-ШОУ "ПОСЛЕДНИЙ хгерой" называется... )))
B17S
А где здесь те, которые нахваливали шведский вариант борьбы с ковидом?
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