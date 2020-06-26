Финляндия собирается помочь Швеции в борьбе с коронавирусом

Глава МВД Финляндии и министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству подтвердили намерение оказать помощь соседнему государству в борьбе с пандемией COVID-19.



«Финляндия готова помочь Швеции в оказании медицинской помощи: в больницах на севере [Финляндии] могут лечить пациентов, не болеющих коронавирусом», — написал 26 июня в Twitter министр по сотрудничеству с Северными странами и равенству Томас Бломквист.

Ранее министр внутренних дел Мария Охисало в комментарии YLE заявила: «Мы должны поддерживать соседние страны (в борьбе с коронавирусом), если это возможно». Однако конкретные меры поддержки она не назвала.