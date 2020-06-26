Охотники за квартирами умерших петербуржцев предстанут перед судом. Притворяясь наследниками, они заполучили миллионы
Петербуржцы, профессионально притворявшиеся наследниками квартир их умерших владельцев, готовятся предстать перед судом. Махинации с документами сначала сделали мошенников миллионерами, а теперь могут стоить им свободы. Об этом 26 июня сообщает Генеральная прокуратура России.
Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых горожан, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Покушение на мошенничество», а также «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления».
По версии следствия, обвиняемые получали информацию о квартирах и их владельцах, изготавливали фальшивые свидетельства о праве на наследство и договоры купли-продажи, которые для госрегистрации права собственности предоставляли в Росреестр по Петербургу.
Таким образом, им удалось стать обладателями восьми объектов недвижимости, реальные хозяева которых либо умерли, либо не пользовались ими длительное время, на общую сумму 45 млн рублей.
Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд.