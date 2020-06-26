Охотники за квартирами умерших петербуржцев предстанут перед судом. Притворяясь наследниками, они заполучили миллионы

Петербуржцы, профессионально притворявшиеся наследниками квартир их умерших владельцев, готовятся предстать перед судом. Махинации с документами сначала сделали мошенников миллионерами, а теперь могут стоить им свободы. Об этом 26 июня сообщает Генеральная прокуратура России.



Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых горожан, которые, в зависимости от роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Покушение на мошенничество», а также «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления».

