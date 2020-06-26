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26.06.2020 15:39
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Сербия надеется вступить в ЕС к 2026 году

Президент Сербии Александар Вучич ожидает вступления своей страны в Евросоюз до 2026 года, передаёт ТАСС.

«Конец переговоров с ЕС ожидаю в 2024 году, членство - до 2026 года», - приводит агентство слова лидера.

В конце своего пресс-подхода он вновь повторил, что верит в то, что Сербия получит официальное подтверждение о завершении переговоров с ЕС в 2024 году. Отвечая на вопрос о сорвавшихся в Вашингтоне консультациях с представителями непризнанного Косова, Вучич сказал, что переговоры Белграда и Приштины возобновятся «через две-три недели».

В ходе своего визита в Брюссель он встретился с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз начались в январе 2014 года. Внешнеполитический курс Белграда предусматривает эту процедуру при условии сохранения дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развития связей с США. Сербия намерена сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Белграду неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь в случае признания независимости Косова и прекращения дружественных отношений с Москвой.

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