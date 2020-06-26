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26.06.2020 15:35
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К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который смог дважды проголосовать по поправкам, пришла полиция

Моковская полиция пришла по месту жительства журналиста Павла Лобкова. Об этом 26 июня в своем телеграм-канале сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

По его мнению, визит силовиков связан с сюжетом, в котором говорилось, что можно дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Эксперимент провел Лобков, поставив галочку в бюллетене на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.

Накануне заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что журналист может быть оштрафован за двойное голосование на 30 тысяч рублей.

Ранее, как отмечает Чиков, полиция приходила к эксперту «Голоса» Василию Вайсенбергу, который помогал Лобкову. В настоящий момент Василий вместе с адвокатом Апологии протеста Вероникой Поляковой направляются к участковому.

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Комментарии (2)

krasnonosov
А почему "галочку" в статье не взяли в кавычки? Снятый Лобковым ролик на Ютубе ясно показал, какуй "галочку" поставил Павел в бюллетень в квадратике "НЕТ" при голосовании. Спойлер: .!.
Вадим Линин
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