К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который смог дважды проголосовать по поправкам, пришла полиция

Моковская полиция пришла по месту жительства журналиста Павла Лобкова. Об этом 26 июня в своем телеграм-канале сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.



По его мнению, визит силовиков связан с сюжетом, в котором говорилось, что можно дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Эксперимент провел Лобков, поставив галочку в бюллетене на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.



Накануне заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что журналист может быть оштрафован за двойное голосование на 30 тысяч рублей.