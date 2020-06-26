Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии с передачей полномочий вниз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через два года будет подготовлена новая Конституция его страны. Глава республики, ознакомившись с представленными ему вариантами, посчитал, что изменения недостаточно решительные, передаёт 26 июня агентство «БелТа».

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал Лукашенко.

