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26.06.2020 15:07
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Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии с передачей полномочий вниз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через два года будет подготовлена новая Конституция его страны. Глава республики, ознакомившись с представленными ему вариантами, посчитал, что изменения недостаточно решительные, передаёт 26 июня агентство «БелТа».

«Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — сказал Лукашенко.

При этом белорусский президент считает, что возвращение к Конституции 1994 года было бы регрессом.

24 июня Александр Лукашенко был гостем на параде Победы в Москве и провёл переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. О том, как стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ 25 июня, «Фонтанка» следила в режиме онлайн.

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Комментарии (5)

Петр Петров
зачесался таракан
krasnonosov
Все авторитарные папуасии похожи друг на друга...
WuhanRockCafe
Конституция Белоруссии итак заточена под Рыгорыча, стало быть будут химичить насчет сыночки.
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