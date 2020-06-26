НАТО начала готовиться ко второй волне пандемии

Страны НАТО приступили к практической подготовке на случай второй волны пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером 26 июня заявил, что кризис здравоохранения не должен превратиться в кризис безопасности.

«Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования. Во всем нашем альянсе наши военные день и ночь поддерживают гражданские усилия по борьбе с пандемией. Наши страны должны продолжать инвестировать [в оборону], чтобы оставаться сильными и чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности», — сказал генсек альянса.