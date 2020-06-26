НАТО начала готовиться ко второй волне пандемии

Страны НАТО приступили к практической подготовке на случай второй волны пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом.
Как сообщает ТАСС, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером 26 июня заявил, что кризис здравоохранения не должен превратиться в кризис безопасности.
«Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования. Во всем нашем альянсе наши военные день и ночь поддерживают гражданские усилия по борьбе с пандемией. Наши страны должны продолжать инвестировать [в оборону], чтобы оставаться сильными и чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности», — сказал генсек альянса.
Политическое решение о начале подготовке НАТО ко второй волне пандемии было принято на видеоконсультациях министров обороны альянса 17–18 июня.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 11:00 26 июня, COVID-19 по всему миру заразились 9 611 062 человек (+ 171 066 за сутки), погибли 489 372 человек (+ 6 567), выздоровели 4 840 665 человек (+ 86 861).