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26.06.2020 15:00
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НАТО начала готовиться ко второй волне пандемии

Страны НАТО приступили к практической подготовке на случай второй волны пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером 26 июня заявил, что кризис здравоохранения не должен превратиться в кризис безопасности.

«Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования. Во всем нашем альянсе наши военные день и ночь поддерживают гражданские усилия по борьбе с пандемией. Наши страны должны продолжать инвестировать [в оборону], чтобы оставаться сильными и чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности», — сказал генсек альянса.

Политическое решение о начале подготовке НАТО ко второй волне пандемии было принято на видеоконсультациях министров обороны альянса 17–18 июня.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11:00 26 июня, COVID-19 по всему миру заразились 9 611 062 человек (+ 171 066 за сутки), погибли 489 372 человек (+ 6 567), выздоровели 4 840 665 человек (+ 86 861).

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Комментарии (2)

Nafanka
Вау! И ЭТИ ждут голосования по поправкам и второй волны после этого! Вот что Беглоффф с НАТОвцами делает! )))
262000611
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