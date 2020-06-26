Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин не устоял от искушения покататься на качелях. Поддержку ему оказал глава районной администрации.
Видеозапись днем 26 июня распространила пресс-служба правительства региона. В сопровождающем ее сообщении указано, что Москвин развлекался на качелях в виде лодки в Волхове, на кадрах парк «Ильинский». На следующий год его заявили в программу благоустройства «Создание комфортной городской среды». Аттракционы в парке останутся, их модернизируют.
Как добавляет 47News, ускорение Москвину придавал глава администрации Волховского района Алексей Брицун, так что лодку они раскачивают вместе.