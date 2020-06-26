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26.06.2020 14:53
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Принципиальная позиция. Собянин готов бить по рукам тех, кто принуждает голосовать по поправкам

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на возможные нарушения на голосовании по конституционным поправкам. Отстаивать добровольность участия в плебисците он готов силой.

«Это моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, тех будем бить по рукам», — цитирует столичного градоначальника РБК 26 июня.

Растянутое на неделю голосование стартовало накануне. За первый день, по данным ЦИК, в нём поучаствовало более 10 млн россиян. При этом сигналы о принудительном вовлечении избирателей начали поступать раньше. 23 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова предъявила список таких учреждений. На Петербург пришлись 23 жалобы, на Москву 16.

Реакцией столичных властей в ЦИК остались довольны: Памфилова отметила, что «мощный окрик Собянина» подействовал. Губернатор Петербурга смысла жульничать на голосовании не увидел, ответив в философском ключе: «Жизнь есть жизнь… Некоторые руководители проявляют излишний энтузиазм». Заметить такой энтузиазм можно было на некоторых участках, перед которыми собирались организованными группами.

О принципиальной важности свободного волеизъявления также говорил Владимир Путин. По словам президента, результаты голосования ни в коем случае не должны «накручиваться».

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Комментарии (4)

Cashmare
Фразеологический словарь русского литературного языка: Ударить по рукам - Разг. Заключить сделку.
Яснопонятно...
262000611
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dragvs
Что означает эта болтовня? Как мы узнает "били" кого-то по рукам или нет? Бить по рукам это что, наказание в России?
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