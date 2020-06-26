Принципиальная позиция. Собянин готов бить по рукам тех, кто принуждает голосовать по поправкам

Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на возможные нарушения на голосовании по конституционным поправкам. Отстаивать добровольность участия в плебисците он готов силой.



«Это моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, тех будем бить по рукам», — цитирует столичного градоначальника РБК 26 июня.



Растянутое на неделю голосование стартовало накануне. За первый день, по данным ЦИК, в нём поучаствовало более 10 млн россиян. При этом сигналы о принудительном вовлечении избирателей начали поступать раньше. 23 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова предъявила список таких учреждений. На Петербург пришлись 23 жалобы, на Москву 16.

