Принципиальная позиция. Собянин готов бить по рукам тех, кто принуждает голосовать по поправкам
Мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на возможные нарушения на голосовании по конституционным поправкам. Отстаивать добровольность участия в плебисците он готов силой.
«Это моя принципиальная позиция — люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, тех будем бить по рукам», — цитирует столичного градоначальника РБК 26 июня.
Растянутое на неделю голосование стартовало накануне. За первый день, по данным ЦИК, в нём поучаствовало более 10 млн россиян. При этом сигналы о принудительном вовлечении избирателей начали поступать раньше. 23 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова предъявила список таких учреждений. На Петербург пришлись 23 жалобы, на Москву 16.
Реакцией столичных властей в ЦИК остались довольны: Памфилова отметила, что «мощный окрик Собянина» подействовал. Губернатор Петербурга смысла жульничать на голосовании не увидел, ответив в философском ключе: «Жизнь есть жизнь… Некоторые руководители проявляют излишний энтузиазм». Заметить такой энтузиазм можно было на некоторых участках, перед которыми собирались организованными группами.
О принципиальной важности свободного волеизъявления также говорил Владимир Путин. По словам президента, результаты голосования ни в коем случае не должны «накручиваться».