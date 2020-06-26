ЦБ продлит коронавирусные послабления до сентября. Карточки будут выдавать по просроченным паспортам

В связи с тем, что многие сотрудники продолжают работать удаленно, до 30 сентября физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица смогут открывать банковские счета дистанционно — без личного присутствия и без явки своего представителя. Послабления будут действовать в случае открытия счетов для осуществления или получения социально значимых платежей, кредиты будут выдавать для поддержки и сохранения занятости. Помимо этого можно будет воспользоваться любыми банковскими услугами с просроченными документами — но только до конца первого осеннего месяца. Все меры воздействия на нарушителей тоже будут отложены до 30 сентября.

Банк России продлит послабления, введенные из-за коронавируса, до конца сентября. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба регулятора.

С 1 июля нельзя будет использовать платежные карты после истечения их срока действия. «Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно», — говорится в сообщении регулятора.



Послаблений также лишатся кредиторы и участники рынка ценных бумаг. С начала июля ЦБ возобновит инспекционные проверки и начнет рассмотрение дел об административных правонарушениях.



Решение о дальнейшем продлении или завершении регуляторных послаблений ЦБ объявит до 14 августа.

