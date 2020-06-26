Посол РФ в Бельгии: Европа не откроет границы для россиян 1 июля

Российская Федерация не будет в числе стран, из которых с 1 июля откроют въездной туризм в государства Евросоюза, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в ходе пресс-конференции по поводу брюссельского культурно-исторического фестиваля.
«Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена», — цитирует посла РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала открыть внутренние границы к 1 июля, после чего начать снятие ограничений на въезд из третьих стран. Главным образом, процесс будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Каждая страна принимает решение самостоятельно, но ЕК ратует за единый подход в этом вопросе.
Накануне надежду россиян на быстрое открытие границы развеяла глава МВД Финляндии Мария Охисало. Она заявила, что туризм в РФ разрешат одним из последних. Минтранс РФ, однако, готов открыть международное сообщение в июле.
Напомним, с 19 мая россияне не могут попасть в страны ЕС, за исключением ряда узких категорий граждан.