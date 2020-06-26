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26.06.2020 14:33
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Посол РФ в Бельгии: Европа не откроет границы для россиян 1 июля

Российская Федерация не будет в числе стран, из которых с 1 июля откроют въездной туризм в государства Евросоюза, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в ходе пресс-конференции по поводу брюссельского культурно-исторического фестиваля.

«Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала открыть внутренние границы к 1 июля, после чего начать снятие ограничений на въезд из третьих стран. Главным образом, процесс будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Каждая страна принимает решение самостоятельно, но ЕК ратует за единый подход в этом вопросе.

Накануне надежду россиян на быстрое открытие границы развеяла глава МВД Финляндии Мария Охисало. Она заявила, что туризм в РФ разрешат одним из последних. Минтранс РФ, однако, готов открыть международное сообщение в июле.

Напомним, с 19 мая россияне не могут попасть в страны ЕС, за исключением ряда узких категорий граждан.

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Комментарии (2)

AlenaAnderson
Ничего удивительного. Количество заболевающих в день у нас в разы больше, чем во всей Европе (не считаю шведов, им тоже не рады). Им оно надо?
a.159753123
Странно... Ощущение, что они не верят нашим статданным по заболеваемости и смертности... Смешные люди.
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