Посол РФ в Бельгии: Европа не откроет границы для россиян 1 июля

Российская Федерация не будет в числе стран, из которых с 1 июля откроют въездной туризм в государства Евросоюза, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в ходе пресс-конференции по поводу брюссельского культурно-исторического фестиваля.

«Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена», — цитирует посла РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала открыть внутренние границы к 1 июля, после чего начать снятие ограничений на въезд из третьих стран. Главным образом, процесс будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Каждая страна принимает решение самостоятельно, но ЕК ратует за единый подход в этом вопросе.