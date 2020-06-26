Проголосовал, поел — и в музей. Поставившие онлайн-галочку москвичи стали получать выигрыши по программе «Миллион призов»
Проголосовавшие онлайн по поправкам в Конституцию москвичи стали получать уведомления о выигрыше в организованной властями программе «Миллион призов». Об этом 26 июня в онлайн-трансляции, посвященной проведению плебисцита, сообщает РБК.
Начисленные баллы после активации можно использовать для расчетов в магазинах и кафе, а также для посещения учреждений культуры. В доступном на сайте программы списке: кафе «Пушкин», ресторан «Турандот», сети «Снежная королева», «Азбука вкуса», «Дикси» и столичные выставочные пространства, например Музей истории ГУЛАГа. Перечень поощрений не окончательный и постоянно обновляется, добавляет издание со ссылкой на его составителей.
Ранее правительство Москвы запустило программу «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг. Чтобы их получить, нужно принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Призовой фонд насчитывает два миллиона призов, каждый из которых имеет номинал 1000, 2000, 3000 или 4000 баллов. Один балл равен одному рублю. Победители определяются ежедневно случайным образом из числа зарегистрированных на этот день участников. Воспользоваться сертификатом можно до конца 2020 года.
Как уточняется на сайте программы, она «направлена на увеличение потребительского спроса в летний период, когда покупательская активность традиционно снижается».