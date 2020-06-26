Проголосовал, поел — и в музей. Поставившие онлайн-галочку москвичи стали получать выигрыши по программе «Миллион призов»

Проголосовавшие онлайн по поправкам в Конституцию москвичи стали получать уведомления о выигрыше в организованной властями программе «Миллион призов». Об этом 26 июня в онлайн-трансляции, посвященной проведению плебисцита, сообщает РБК.



Начисленные баллы после активации можно использовать для расчетов в магазинах и кафе, а также для посещения учреждений культуры. В доступном на сайте программы списке: кафе «Пушкин», ресторан «Турандот», сети «Снежная королева», «Азбука вкуса», «Дикси» и столичные выставочные пространства, например Музей истории ГУЛАГа. Перечень поощрений не окончательный и постоянно обновляется, добавляет издание со ссылкой на его составителей.

