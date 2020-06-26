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26.06.2020 14:24
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В Петербурге зафиксированы аномальные пробки. Выборгское шоссе и Маршала Жукова тормозят «паровозики»

Загруженность дорог Санкт-Петербурга 26 июня к 13:50 достигла 5 баллов, что необычно много для середины дня — на 1–2 балла выше обычного показателя. После 14 часов она снизилась до 4 баллов.

За последние полтора часа «Яндекс» зафиксировал три «необычно сложные пробки»:

  • 12:42 — Мурманское шоссе от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 км можно потерять 36 минут, что на 30 минут больше обычного. Пользователи сервиса отмечают там ДТП, пробки тянутся также на Народной и внешнем кольце КАД.
  • 13:06 — Московское шоссе от центра Scania до Витебского проспекта. В пробке длиной 6,1 км можно потерять 1 час 3 минуты, что на 45 минут больше обычного. На путепроводе на пересечении с Витебским, напомним, произошло серьёзное ДТП: маршрутка влетела в столкнувшиеся ранее автомобили.
  • 13:36 — внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. В пробке длиной 6,5 км можно потерять 35 минут, что на 30 минут больше обычного.

На карте пробки видны и в других местах. На Выборгском шоссе затор собирает «паровозик» из трёх машин с участием грузовиков после поста ДПС в сторону Парголово, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Ещё один «паровозик» — из иномарки, «Газели» и автобуса — встал на проспекте Маршала Жукова, перед улицей Стойкости в сторону Лиговского путепровода. Плюс на остановке автобус сломался, рассказывают в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (2)

veteran78
За долгострой на Лиговском путепроводе подлежат каторжным работам бывший губернатор , нынешний ну и будущий до кучи.
67832738
Съезды с КАДа будут стоять. Так уж криво спроектированы они. Соответственно и КАД встанет.
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