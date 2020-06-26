Музеи, театры и гостиницы признали системообразующими и включили в перечень

Филармонии, концертные залы, музеи-заповедники и просто музеи вошли в список системообразующих предприятий одновременно с гостиницами и автосалонами. Всего добавили 222 компании, сообщает 26 июня пресс-служба Министерства экономического развития.

Кроме учреждений культуры, гостиниц и дилерских центров по продаже автомобилей спустя три месяца эпидемии в него включили производителей товаров первой необходимости и образовательные организации. В обновленном виде перечень пока не опубликован.

Сейчас в нем более 1300 организаций. 43% из них — это сфера промышленности, 14% отдано транспорту, по 8% — топливно-энергетическому комплексу и сфере информации, остальное распределено между сельским хозяйством, строительством, культурой и образованием. Последние две отрасли считаются системообразующими на 5% и 3% соответственно.