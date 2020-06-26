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26.06.2020 14:23
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Бриг «Россия» под алыми парусами прошёл по Финскому заливу. Теперь его увидят только с экранов

В акватории Финского залива прошла финальная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он пройдёт в телевизионном формате, полюбоваться сказочным кораблём вблизи петербуржцам больше не позволят.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Кадры с залива «Фонтанке» 26 июня прислали читатели, которые могли оценить символ праздника выпускников накануне. Большинство наслаждались бригом и закатом с берега, некоторые ловили момент и фотографировались на фоне алых парусов из воды.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

автор видео читательница «Фонтанки»

Позднее корабль порадовал дальнозорких жителей Приморского района, окна которых выходят на залив. Вероятно, они станут одними из немногих, кто в день праздника, 27 июня, сможет увидеть шоу вживую. В условиях коронавируса наблюдать его дозволено только с экранов телевизоров. Федеральные каналы будут вести трансляцию, желающих рискнуть и посмотреть воочию будут ждать транспортные трудности и, возможно, встреча с полицией.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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