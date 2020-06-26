Бриг «Россия» под алыми парусами прошёл по Финскому заливу. Теперь его увидят только с экранов
В акватории Финского залива прошла финальная репетиция праздника выпускников «Алые паруса». В этом году он пройдёт в телевизионном формате, полюбоваться сказочным кораблём вблизи петербуржцам больше не позволят.
Кадры с залива «Фонтанке» 26 июня прислали читатели, которые могли оценить символ праздника выпускников накануне. Большинство наслаждались бригом и закатом с берега, некоторые ловили момент и фотографировались на фоне алых парусов из воды.
автор видео читательница «Фонтанки»
Позднее корабль порадовал дальнозорких жителей Приморского района, окна которых выходят на залив. Вероятно, они станут одними из немногих, кто в день праздника, 27 июня, сможет увидеть шоу вживую. В условиях коронавируса наблюдать его дозволено только с экранов телевизоров. Федеральные каналы будут вести трансляцию, желающих рискнуть и посмотреть воочию будут ждать транспортные трудности и, возможно, встреча с полицией.