Сайт ЦИК атаковали хакеры. Портал страдает, но держится

Центральная избирательная комиссия сообщила о DDoS-атаке на свой сайт на второй день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.



О фиксации хакерской активности в половине второго дня 26 июня сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ. Зампредседателя избиркома Николай Балуев добавил, что поступает 240 тысяч запросов в секунду, однако «положить» не удаётся. «Сайт пока не испытывает проблем», — заявил он в информационном центре.



25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Основным днём назначено 1 июля, однако из-за коронавируса плебисцит растянули на неделю. О том, как прошёл первый день в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки». По подсчётам ЦИК, свои голоса отдали 349 509 петербуржцев.

