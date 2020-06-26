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26.06.2020 14:11
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Сайт ЦИК атаковали хакеры. Портал страдает, но держится

Центральная избирательная комиссия сообщила о DDoS-атаке на свой сайт на второй день общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

О фиксации хакерской активности в половине второго дня 26 июня сообщается в Telegram-канале ЦИК РФ. Зампредседателя избиркома Николай Балуев добавил, что поступает 240 тысяч запросов в секунду, однако «положить» не удаётся. «Сайт пока не испытывает проблем», — заявил он в информационном центре.

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Основным днём назначено 1 июля, однако из-за коронавируса плебисцит растянули на неделю. О том, как прошёл первый день в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки». По подсчётам ЦИК, свои голоса отдали 349 509 петербуржцев.

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Комментарии (1)

hedgehog_
этаж недовывезенные из вражеских стран рассиянцы хочут проголосовать. а их хацкерами обзывают
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