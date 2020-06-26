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26.06.2020 13:46
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Unilever уберет с упаковки косметики слова «белый» и «светлый»

Unilever решила отказаться от использования слов «белый» и «светлый» на упаковках своей косметической продукции. Об этом 26 июня говорится на официальном сайте нидерландской компании.

Отказ, по словам представителей концерна, связан с тем, что, используя такие слова, они абсолютизируют понятие красоты.

«Мы признаем, что использование слов «белый» и «светлый» предполагает единый идеал красоты, который, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», — цитирует пресс-служба президента отделения Beauty & Personal Care Санни Джайн.

Аналогичной позиции концерн отныне будет придерживаться и при производстве рекламы своего товара, также следует из сообщения.

В рамках новой политики нидерландская компания в ближайшие месяцы переименует крем Fair & Lovely («Светлая и милая»), который продается в Азии.

Unilever производит и продает продукцию под более чем тысячью брендов по всему миру. Среди них, например, Dove, Rexona, Axe, Timotei, Camay и многие другие.

Это уже не первый случай, когда в результате актуализации проблемы расизма и расовой дискриминации крупные компании меняют название или фирменный стиль. Как сообщалось ранее, к подобным изменениям прибегли такие гиганты, как PepsiCo и Mars Inc, а также американская компания Dreyer's (дочка швейцарской Nestle).

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Комментарии (15)

he1word
это вообще имеет смысл ?
260928241
Правильно, нечего ругаться на приехавших к нам жителей бывших республик дружного СССР.
Ref
Нужно идти дальше, ждём "Дегтярное мыло" Dove и дезик Ахе "Запах Гарлема"
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