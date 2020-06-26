Unilever уберет с упаковки косметики слова «белый» и «светлый»

Unilever решила отказаться от использования слов «белый» и «светлый» на упаковках своей косметической продукции. Об этом 26 июня говорится на официальном сайте нидерландской компании.

Отказ, по словам представителей концерна, связан с тем, что, используя такие слова, они абсолютизируют понятие красоты.



«Мы признаем, что использование слов «белый» и «светлый» предполагает единый идеал красоты, который, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», — цитирует пресс-служба президента отделения Beauty & Personal Care Санни Джайн.

