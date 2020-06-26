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26.06.2020 13:31
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В Петербурге по поправкам в Конституцию уже проголосовали более 349 тысяч человек

В Петербурге в первый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию проголосовали почти 350 тысяч человек. Соответствующую информацию 26 июня опубликовал Центризбирком. Это менее 10% избирателей.

По данным на 1 января 2020 года, в Петербурге были зарегистрированы 3 млн 846 тысяч 221 избиратель. В городе для плебисцита было напечатано аналогичное количество бюллетеней.

В общей сложности, с учетом дистанционного электронного голосования, которое разрешили провести Москве и Нижегородской области, в России проголосовали 10 млн 126 человек.

В первый день досрочного голосования редакция вела текстовую трансляцию. Как голосовали на скамейках, во дворах и — против обыкновения — без пирожков и концертов, читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (3)

262000611
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Каждый порядочный и умный человек - обязан пойти , и проголосовать ЗА принятие поправок в Конституцию . Непорядочные и тупые - могут идти , и голосовать против . Но , скорее всего , непорядочные и тупые - никуда и не пойдут , а привычно ограничатся выступлениями в интырнэтах .
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