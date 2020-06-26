В Петербурге по поправкам в Конституцию уже проголосовали более 349 тысяч человек

В Петербурге в первый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию проголосовали почти 350 тысяч человек. Соответствующую информацию 26 июня опубликовал Центризбирком. Это менее 10% избирателей.

По данным на 1 января 2020 года, в Петербурге были зарегистрированы 3 млн 846 тысяч 221 избиратель. В городе для плебисцита было напечатано аналогичное количество бюллетеней.

В общей сложности, с учетом дистанционного электронного голосования, которое разрешили провести Москве и Нижегородской области, в России проголосовали 10 млн 126 человек.