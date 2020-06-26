«Точку любви» на Большой Зелениной оштрафовали за фривольную трактовку списка первой необходимости

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 26 июня, на нарушении режима «Точку Любви» на Большой Зелениной улице поймали 13 апреля. В одном из магазинов сети для взрослых покупатель приобрёл лубрикант. Выдав чек, ИП Шельтик получил протокол за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС.

Петроградский райсуд Петербурга привлёк к административной ответственности секс-шоп, не пожелавший останавливать работу в разгар коронавируса. Интимные радости в период самоизоляции выпали из списка необходимого.

В суде представитель предпринимателя сообщил, что как индульгенцию для торговли интимными товарами восприняли наличие в ассортименте товаров первой необходимости. Их перечень предоставили суду и попросили ограничить наказание предупреждением. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей — минимальный для ИП по части 1 статьи 20.1.6 КоАП РФ.

По этой же норме в период коронавируса привлекают к ответственности за посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок. В июне суды перестали штрафовать гуляющих, в худшем случае гражданам выносят предупреждение.