Всероссийская премия борцов с мусором, стартовавшая 5 июня в Петербурге, объединила сотни людей, которые в одиночку или семьями собирают отходы по всей России. До конца акции осталось 5 дней. К ней ещё можно присоединиться. 26 июня в 15:00 организаторы и участники в прямом эфире расскажут о промежуточных итогах, номинациях и призах.

Организатором премии, напомним, выступил проект «Чистые игры». По словам его основателя Дмитрия Иоффе, поскольку «Чистые игры» являются командными соревнованиями, а в настоящий момент всё ещё действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, то решено было изменить формат и провести акцию, которая предполагает только одиночные уборки или вместе с семьёй.



В борьбу с мусором вступили сотни людей, в том числе и известные россияне. Депутат Госдумы Николай Валуев, например, не только приобщил к уборке мусора свою семью и друзей, но и призвал последовать его примеру всех россиян. «Любители первозданной природы и чистого воздуха любят эту самую природу настолько, что готовы даже мусор за собой убрать. Но чужой мусор — не повод для брезгливости и пустого причитания. Предлагаю начать с себя и ради самих же себя убирать мусор за нерадивыми природопользователями. <...> Сейчас для этого есть отличный повод — Всероссийская премия борцов с мусором», — написал в своём Instagram политик и спортсмен и выложил видео, как на берегу Вуоксы убирает вместе с детьми мусор, оставшийся после отдыха.



Среди госслужащих и работников общественных организаций к премии присоединились помимо Валуева мэр Вологды Сергей Воропаев, председатель комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Беляев, председатель комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, член Общественной палаты РФ от Челябинской области Олег Дубровин и многие другие.



Женя Любич, автор и исполнительница песен, прославившаяся благодаря проекту Nouvelle Vague, убирает на берегу залива уже давно. «В субботу в очередной раз дала бой мусору в парке на берегу залива. Но впервые это было для @clean_games! А если подробнее, то мне удалось собрать один большой и два маленьких пакета в тот день! Это не супер много, но с учётом того, что с марта месяца я вынесла отсюда около 7 огромных мешков мусора, то это неплохо вполне! И если каждый из нас будет по чуть-чуть убираться и главное не оставлять мусор после себя тут и там, то и проблема эта будет потихоньку решаться!» — рассказала она в Instagram.

