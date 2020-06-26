«Чужой мусор — не повод для брезгливости». Валуев призвал россиян принять участие во Всероссийской премии борцов с мусором
Всероссийская премия борцов с мусором, стартовавшая 5 июня в Петербурге, объединила сотни людей, которые в одиночку или семьями собирают отходы по всей России. До конца акции осталось 5 дней. К ней ещё можно присоединиться. 26 июня в 15:00 организаторы и участники в прямом эфире расскажут о промежуточных итогах, номинациях и призах.
Организатором премии, напомним, выступил проект «Чистые игры». По словам его основателя Дмитрия Иоффе, поскольку «Чистые игры» являются командными соревнованиями, а в настоящий момент всё ещё действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, то решено было изменить формат и провести акцию, которая предполагает только одиночные уборки или вместе с семьёй.
В борьбу с мусором вступили сотни людей, в том числе и известные россияне. Депутат Госдумы Николай Валуев, например, не только приобщил к уборке мусора свою семью и друзей, но и призвал последовать его примеру всех россиян. «Любители первозданной природы и чистого воздуха любят эту самую природу настолько, что готовы даже мусор за собой убрать. Но чужой мусор — не повод для брезгливости и пустого причитания. Предлагаю начать с себя и ради самих же себя убирать мусор за нерадивыми природопользователями. <...> Сейчас для этого есть отличный повод — Всероссийская премия борцов с мусором», — написал в своём Instagram политик и спортсмен и выложил видео, как на берегу Вуоксы убирает вместе с детьми мусор, оставшийся после отдыха.
Среди госслужащих и работников общественных организаций к премии присоединились помимо Валуева мэр Вологды Сергей Воропаев, председатель комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Беляев, председатель комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, член Общественной палаты РФ от Челябинской области Олег Дубровин и многие другие.
Женя Любич, автор и исполнительница песен, прославившаяся благодаря проекту Nouvelle Vague, убирает на берегу залива уже давно. «В субботу в очередной раз дала бой мусору в парке на берегу залива. Но впервые это было для @clean_games! А если подробнее, то мне удалось собрать один большой и два маленьких пакета в тот день! Это не супер много, но с учётом того, что с марта месяца я вынесла отсюда около 7 огромных мешков мусора, то это неплохо вполне! И если каждый из нас будет по чуть-чуть убираться и главное не оставлять мусор после себя тут и там, то и проблема эта будет потихоньку решаться!» — рассказала она в Instagram.
Присоединиться к акции можно до 30 июня. Для этого необходимо выбрать загрязнённый участок, убрать его и выложить фотографии или видео до и после уборки во «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #боймусору. Самых активных ждут призы. В премии несколько номинаций, включая такие, как «Герой труда» и «Герой семейного труда». Есть также специальные номинации — «Герой корпоративного труда», «Герой государственного труда» и др. Подробнее о всероссийской премии борцов с мусором можно узнать на странице проекта.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея Игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков.