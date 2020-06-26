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26.06.2020 13:05
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От ударов молний за один день в Индии погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной смерти 107 человек на востоке и севере Индии в четверг, 25 июня.

Как сообщает 26 июня The Times of India, в восточном штате Бихар погибли 83 человека, ещё 24 — в северном штате Уттар-Прадеш. Многие из них во время грозы трудились в поле. Чрезвычайные службы предупреждали о непогоде, но люди решили не прерывать работу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и обещал оказать родственникам материальную помощь.

18 июня во время сильной грозы в Петербурге молния на берегу залива убила маленького мальчика, пострадала и его бабушка. 20 июня в Москве от удара молнии пострадали мужчина и женщина в парке «Коломенское».

Молнии ежегодно уносят много жизней. По данным Всемирной метеорологической организации, самый смертоносный грозовой разряд был зарегистрирован в 1975 году в Зимбабве: в результате прямого попадания молнии в хижину скончался 21 находящийся в ней человек. С учётом косвенных последствий больше всего людей погибло в 1994 году в Египте — 469 человек, когда разряд попал в цистерны с нефтью. На днях организация утвердила новые рекорды молний.

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Комментарии (1)

Stark II
Там уже молнии некуда ударить, чтоб в кого-нибудь не попасть...
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