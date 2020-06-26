От ударов молний за один день в Индии погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной смерти 107 человек на востоке и севере Индии в четверг, 25 июня.

Как сообщает 26 июня The Times of India, в восточном штате Бихар погибли 83 человека, ещё 24 — в северном штате Уттар-Прадеш. Многие из них во время грозы трудились в поле. Чрезвычайные службы предупреждали о непогоде, но люди решили не прерывать работу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и обещал оказать родственникам материальную помощь.

18 июня во время сильной грозы в Петербурге молния на берегу залива убила маленького мальчика, пострадала и его бабушка. 20 июня в Москве от удара молнии пострадали мужчина и женщина в парке «Коломенское».