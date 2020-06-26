СК РФ обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели российских туристов. Среди них дело Алисы из Ленобласти

Следственный комитет России сообщил, что следователи продолжают расследовать гибель россиян в прошлом году на курортах Турции, однако турецкая сторона может препятствовать установлению причин случившегося.



«Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены», — говорится 26 июня в заявлении на сайте Следственного комитета.

