СК РФ обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели российских туристов. Среди них дело Алисы из Ленобласти

СК РФ обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели российских туристов. Среди них дело Алисы из Ленобласти
Следственный комитет России сообщил, что следователи продолжают расследовать гибель россиян в прошлом году на курортах Турции, однако турецкая сторона может препятствовать установлению причин случившегося.
«Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены», — говорится 26 июня в заявлении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве подчеркнули, что в России уже была проделана «исчерпывающая работа» по этим делам. СК РФ начал следственные действия после 4 случаев гибели россиян в Турции в 2019 году. Так, в июле 2019-го 16-летняя россиянка из Красноярска скончалась после лечения в Анталии, в августе после купания в бассейне отеля в Бодруме пострадала 12-летняя Алиса из Ленинградской области, в том же месяце при посещении аквапарка в кому впала 19- летняя москвичка, а в сентябре 5-летняя жительница Архангельской области также пострадала после купания в бассейне.
18 августа 2019-го 12-летняя Алиса из Ленобласти купалась в бассейне, ее рука попала в трубу системы фильтрации, где застряла, в связи с чем ребенок длительное время находился под водой. После оказания помощи пострадавшей она была госпитализирована в медицинское учреждение на территории Турецкой Республики, где в последующем скончалась.