FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 13:01
2
Печать

СК РФ обвинил Турцию в препятствовании расследованию гибели российских туристов. Среди них дело Алисы из Ленобласти

Следственный комитет России сообщил, что следователи продолжают расследовать гибель россиян в прошлом году на курортах Турции, однако турецкая сторона может препятствовать установлению причин случившегося.

«Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены», — говорится 26 июня в заявлении на сайте Следственного комитета.

В ведомстве подчеркнули, что в России уже была проделана «исчерпывающая работа» по этим делам. СК РФ начал следственные действия после 4 случаев гибели россиян в Турции в 2019 году. Так, в июле 2019-го 16-летняя россиянка из Красноярска скончалась после лечения в Анталии, в августе после купания в бассейне отеля в Бодруме пострадала 12-летняя Алиса из Ленинградской области, в том же месяце при посещении аквапарка в кому впала 19- летняя москвичка, а в сентябре 5-летняя жительница Архангельской области также пострадала после купания в бассейне.

18 августа 2019-го 12-летняя Алиса из Ленобласти купалась в бассейне, ее рука попала в трубу системы фильтрации, где застряла, в связи с чем ребенок длительное время находился под водой. После оказания помощи пострадавшей она была госпитализирована в медицинское учреждение на территории Турецкой Республики, где в последующем скончалась.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Mozg
Чего только не сделаешь, что бы запугать россиян отдыхом за границей!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний