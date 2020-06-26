Бюджетных мест в вузах стало еще больше. Распределение по регионам назначено на следующую неделю

Между регионами России будут распределены дополнительные бюджетные места. Министерство науки и высшего образования обещает закончить процесс в ближайшие дни.



Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков 26 июня, передает РИА Новости. По его словам, перед ними стоит задача распределить 14,5 тысяч мест, «абсолютное большинство» из них достанется регионам.

Министр также посочувствовал абитуриентам, которым в этом году приходится поступать в коронавирусных условиях. Он отметил, что им «не позавидуешь» и много «пришлось натерпеться», а такого количества переживаний «наверное, абитуриенты ни в одном другом году не испытывали». По его мнению, это их может закалить и сделать «готовыми действовать в условиях неопределенности».