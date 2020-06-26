Экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, но не в мошенничестве
Суд переквалифицировал обвинение фигурантке дела Серебренникова Софье Апфельбаум с мошенничества на халатность. Это следует из приговора, который сейчас зачитывает судья Мещанского суда Олеся Менделеева.
Она, по мнению суда, «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности» в Министерстве культуры, приняв документы «Седьмой студии» о проделанной за бюджетные деньги работе по проекту «Платформа».
Подробно о том, как проходит оглашение приговора по делу «Седьмой студии» читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».
Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин обвинялись в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.
Гособвинение просило для Серебренникова 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей, Софьи Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей, а Юрия Итина — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей