Экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, но не в мошенничестве

Суд переквалифицировал обвинение фигурантке дела Серебренникова Софье Апфельбаум с мошенничества на халатность. Это следует из приговора, который сейчас зачитывает судья Мещанского суда Олеся Менделеева.



Она, по мнению суда, «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности» в Министерстве культуры, приняв документы «Седьмой студии» о проделанной за бюджетные деньги работе по проекту «Платформа».

Подробно о том, как проходит оглашение приговора по делу «Седьмой студии» читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».