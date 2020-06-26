FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 12:49
5
Печать

Экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, но не в мошенничестве

Суд переквалифицировал обвинение фигурантке дела Серебренникова Софье Апфельбаум с мошенничества на халатность. Это следует из приговора, который сейчас зачитывает судья Мещанского суда Олеся Менделеева.

Она, по мнению суда, «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности» в Министерстве культуры, приняв документы «Седьмой студии» о проделанной за бюджетные деньги работе по проекту «Платформа».

Подробно о том, как проходит оглашение приговора по делу «Седьмой студии» читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин обвинялись в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.

Гособвинение просило для Серебренникова 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей, Софьи Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей, а Юрия Итина — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Ref
С 2011 по 2014 год Софья была очень халатна...
2 ударная
На искусство денег не жалеть!
ProstoZloy
"На стройку завезли материалы.
- Куда сгружать?
- В любом углу вали!
Через неделю их осталось мало,
Хотя они в работу не пошли.
- Вот так дела! Разворовали, что ли?
- Вы что?! – сердитый прозвучал ответ.
Так говорить о нас мы не позволим,
У нас воров и не было, и нет!
- Куда ж материалы те пропали?
Ведь испариться не могли они!
- Ну, разбросали... Ну, позатоптали...
Но чтобы разворовывать – ни-ни!
По-честному ведем свое хозяйство,
Тут ни к чему о воровстве слова!..
...И кто бы им внушил, что разгильдяйство
Ничуть не благородней воровства?" (c)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний