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26.06.2020 12:41
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Возобновляется железнодорожное сообщение Петербурга с Калининградом

Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновится с 1 июля. Об этом сообщил 26 июня руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Движение пассажирских поездов в Калининград возобновится с 1 июля, такую информацию получил губернатор области Антон Алиханов», — сказал Лысков РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минтранс согласовал возобновление сообщения, РЖД планировали снова приступить к выполнению рейсов поездов до Москвы и Санкт-Петербурга в первых числах июля, однако точной даты не указывалось.

Поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, были временно отменены с 6 апреля.

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