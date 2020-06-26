Возобновляется железнодорожное сообщение Петербурга с Калининградом

Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за ограничений, связанных с коронавирусом, возобновится с 1 июля. Об этом сообщил 26 июня руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«Движение пассажирских поездов в Калининград возобновится с 1 июля, такую информацию получил губернатор области Антон Алиханов», — сказал Лысков РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Минтранс согласовал возобновление сообщения, РЖД планировали снова приступить к выполнению рейсов поездов до Москвы и Санкт-Петербурга в первых числах июля, однако точной даты не указывалось.
Поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, были временно отменены с 6 апреля.