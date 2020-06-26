Минобрнауки хочет проводить всероссийский онлайн-выпускной каждый год

В Минобрнауки России рассказали, как пройдёт всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов в субботу, 27 июня. В этот же день состоится школьный выпускной вечер, тоже в дистанционном формате.

Всероссийский онлайн-выпускной планируется проводить ежегодно в дополнение к традиционным выпускным, заявил 26 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС. «Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного — это идея объединения всех», — сказал Фальков.