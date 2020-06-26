Минобрнауки хочет проводить всероссийский онлайн-выпускной каждый год
В Минобрнауки России рассказали, как пройдёт всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов в субботу, 27 июня. В этот же день состоится школьный выпускной вечер, тоже в дистанционном формате.
Всероссийский онлайн-выпускной планируется проводить ежегодно в дополнение к традиционным выпускным, заявил 26 июня глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС. «Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного — это идея объединения всех», — сказал Фальков.
Нынешний онлайн-выпускной не заменяет традиционный формат, а выступает как дополнение. Министерство «решило показать всем пример» эффективного партнёрства для университетов и научных организаций. Разработана целая серия мероприятий: онлайн-концерт, напутствия работодателей, лекции ректоров, познавательно-развлекательный квиз и многое другое, они начнутся в пятницу, 26 июня. В День молодежи, 27 июля, в 14 часов на официальной странице платформы «Россия — страна возможностей» «ВКонтакте» пройдёт онлайн-концерт. Его ведущими станут Тимур Батрутдинов, Елена Гущина и Александр Шахназарян, хедлайнер — группа IOWA. С поздравлениями к выпускникам обратятся знаменитости и крупные бизнесмены, на концерте выступят артисты и блогеры.
«Мы с коллегами подготовили насыщенную программу, чтобы сделать этот день максимально ярким, современным и актуальным. Кроме концерта и викторины ребят ждут телемост с университетами Сахалина, Томска, Тольятти, Ярославля, творческие выступления самих выпускников, общение с официальными гостями и наши карьерные проекты», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. По его словам, в этот день начнёт работу портал Дайджест.времякарьеры.рф с подборкой стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Для тех, у кого нет опыта работы, подготовлено более 100 тысяч вакансий.
Напомним, в онлайн-формате пройдёт и главный праздник петербургских выпускников «Алые паруса». Ради праздника закроют часть акватории устья Невы и Финского залива. Ограничения коснутся и автомобильных дорог, в том числе будут закрыты участки Приморского проспекта, набережной Макарова и ЗСД.