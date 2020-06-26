В Петербурге сняли запрет на плановый приём и госпитализацию, но без ковидной справки в больницу не попасть

В Смольном уточнили, на каких условиях городские поликлиники возвращаются к обычному режиму работы. И если к стоматологу можно прийти с признаками ОРВИ, то без свежей справки о коронавирусе в плановой госпитализации могут отказать.



Об особенностях работы поликлиник в коронавирусной действительности 26 июня сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. С 25-го числа горожанам доступна плановая медпомощь в стационарах всех учреждений, кроме перепрофилированных на работу с COVID-19.

Возобновлена плановая госпитализация при условии, что максимум за неделю до того, как лечь в больницу, пациент сдаст анализы на коронавирус. Осмотр терапевта, тестирование и рентген лёгких или компьютерная томография ждёт также тех, кто поступит в стационар с признаками ОРВИ.