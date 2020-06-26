Маршруточник на Московском шоссе не заметил столкнувшиеся машины и снёс их водителей
Плотная пробка длиной около 7 километров образовалась на Московском шоссе в направлении центра Петербурга из-за серьёзного ДТП на путепроводе на пересечении с Витебским проспектом. Точнее, аварии было две. Сначала столкнулись легковые машины, затем в них врезалась маршрутка.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 26 июня около 8:50 на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район) 42-летний водитель маршрутного автобуса не заметил, что на проезжей части стоят столкнувшиеся ранее «Фольксваген» и «Лада». Сначала маршрутка ударила «Фольксваген», а затем сбила водителей обеих легковых машин, которые находились на дороге. Водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, водитель «Лады» - тяжёлые. Оба мужчины 1998 года рождения, то есть им по 21-22 года.
Больше никто не пострадал. В салоне маршрутки находились 17 человек, они отделались испугом.
«В средней полосе на мосту было ДТП, таксон и легковушка. И пока ребятки прыгали по формальностям, вроде установки знака и выяснения отношений, водитель маршрутки решил покемарить за рулём и затоталил несколько человек, только тапки полетели», - рассказывает Иван в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Михаил проезжал здесь до маршрутки: «Такси стояло посреди дороги, я в него чуть не влетел. Видимо, сломался. И вот итог».
Сергей объясняет, почему водитель автобуса не заметил произошедшее ранее ДТП: «Этот «чудак» на маршрутке очень сильно обиделся на то, что его на светофоре обогнал «Ютонг» моего друга и коллеги. И вот он решил его проучить и, догнав его, пытался всячески показать, что [он круче], но вместо урока получил то, что мы видим. На момент аварии у «Ютонга» скорость была километров 80, а теперь представьте себе скорость маршрутки». Точные обстоятельства аварии выясняются.
Наезды на стоящее транспортное средство часто оканчиваются серьёзными и смертельными травмами. Такие ДТП характерны для многополосных дорог с плотным движением и автомагистралей, особенно КАД. 20 июня на кольце так погиб человек: он вышел из «Лады», чтобы закрепить груз на верхнем багажнике, и был сбит едущей мимо машиной. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут.