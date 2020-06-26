Плотная пробка длиной около 7 километров образовалась на Московском шоссе в направлении центра Петербурга из-за серьёзного ДТП на путепроводе на пересечении с Витебским проспектом. Точнее, аварии было две. Сначала столкнулись легковые машины, затем в них врезалась маршрутка.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 26 июня около 8:50 на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район) 42-летний водитель маршрутного автобуса не заметил, что на проезжей части стоят столкнувшиеся ранее «Фольксваген» и «Лада». Сначала маршрутка ударила «Фольксваген», а затем сбила водителей обеих легковых машин, которые находились на дороге. Водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, водитель «Лады» - тяжёлые. Оба мужчины 1998 года рождения, то есть им по 21-22 года.

