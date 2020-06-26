Мещанский суд Москвы признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере режиссера Кирилла Серебренникова

Суд начал оглашать приговор фигурантам дела «Седьмой студии». Уже понятно, что приговор носит обвинительный характер.



Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин обвинялись в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.



Гособвинение просило для Серебренникова 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей, Софьи Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей, а Юрия Итина — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей

