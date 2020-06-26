Статистику ДТП с велосипедистами в Санкт-Петербурге пополнили новые случаи.

В Приморском районе, где вчера пострадали молодая женщина и мальчик, ночью под машину попал мужчина. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 26 июня около 1:20 у дома 54, корпус 4, литер «А», по Приморскому проспекту 23-летний мужчина на «Ауди А6» совершил наезд на велосипедиста — мужчину лет 50. Пострадавший получил тяжёлые травмы. Его личность устанавливается.

Утром ещё одного велосипедиста сбили на пешеходном переходе у перекрёстка Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».