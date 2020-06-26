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26.06.2020 11:17
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Молодой парень на «Ауди» на Приморском сбил велосипедиста лет 50

Статистику ДТП с велосипедистами в Санкт-Петербурге пополнили новые случаи.

В Приморском районе, где вчера пострадали молодая женщина и мальчик, ночью под машину попал мужчина. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 26 июня около 1:20 у дома 54, корпус 4, литер «А», по Приморскому проспекту 23-летний мужчина на «Ауди А6» совершил наезд на велосипедиста — мужчину лет 50. Пострадавший получил тяжёлые травмы. Его личность устанавливается.

Утром ещё одного велосипедиста сбили на пешеходном переходе у перекрёстка Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
Малолетке надо с таким зрением не на ауди, а на велосипеде ездить. Не заметить в таком месте велосипед-то
261998901
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alexber2
пол-второго ночи, между домами на велосипеде попасть под машину? Это нужно постараться.
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