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26.06.2020 11:13
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Голикова предложила установить «длительное наблюдение» за переболевшими COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости дистанционного наблюдения за россиянами, которые переболели COVID-19.

«Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели, особенно в тяжёлой форме», — цитирует 26 июня заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.

По ее словам, за такими людьми необходимо установить «длительное диспансерное наблюдение». Вице-премьер полагает, что объем и периодичность мониторинга могут выбираться в зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

С начала пандемии в России выявили уже 620 794 заболевших COVID-19. 26 июня ежедневный прирост новых случаев впервые за два месяца упал ниже отметки в 7 тысяч.

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Комментарии (1)

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