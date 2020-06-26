Голикова предложила установить «длительное наблюдение» за переболевшими COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости дистанционного наблюдения за россиянами, которые переболели COVID-19.



«Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели, особенно в тяжёлой форме», — цитирует 26 июня заявление Татьяны Голиковой РИА Новости.



По ее словам, за такими людьми необходимо установить «длительное диспансерное наблюдение». Вице-премьер полагает, что объем и периодичность мониторинга могут выбираться в зависимости от тяжести перенесенного заболевания.

