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«Образцовый квартал 5» наполняется новосёлами
В Пушкинском районе полным ходом идёт заселение малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5». Он продолжает комплексное строительство на въезде в Пушкин. Локация получила название «На Царскосельских холмах», и каждый год пополняется новыми жильцами. На территории проекта сейчас проживают более 5 000 человек.
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта застройщик получил 25 декабря 2019 года. Кто-то из покупателей квартир ещё делает ремонт, кто-то уже отпраздновал новоселье.
О своих впечатлениях при получении ключей рассказали участники долевого строительства нового жилого комплекса.
Александр и Наталья, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:
— Мы давно хотели переехать из высотки в малоэтажку, где живёт поменьше людей. Малоэтажных проектов в городе немного. Пушкинский район отличается экологией, соседством со знаменитыми культурными объектами. Верим в перспективы развития микрорайона «На Царскосельских холмах». Отсюда по широким магистралям можно быстро добраться в любую часть города. Во дворах решён вопрос с парковкой — для неё отведено достаточное количество машиномест. Недалеко расположен аэропорт Пулково. Выбирали долго, рассматривали варианты у разных застройщиков. Решающим аргументом стала рекомендация друзей — они заселились в «Образцовый квартал 2» и очень довольны. После того, как побывали в гостях, решились на покупку.
Денис и Яна, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:
— Мы искали квартиру на юге и юго-западе, рассматривали разные жилые комплексы, в идеале хотелось малоэтажку с высокими потолками. Наше внимание на «Образцовые кварталы» обратил друг, который работает в строительной сфере. Он выполнял для застройщика подрядные работы и хорошо отзывался о качестве строительства. Доверились мнению профессионала. Приехали, посмотрели и выбрали квартиру на мансардном этаже. Здесь удобные транспортные развязки, планируется открытие железнодорожной станции. На велосипедах будем ездить в пушкинские парки. Желаем строительной компании «Терминал-Ресурс» успехов и процветания!
Владимир и Елена, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:
— Наши родственники проживают в Пушкине, когда бывали у них в гостях, гуляли в парках, начали задумываться о приобретении квартиры поблизости. Сначала рассматривали вторичное жильё, но быстро поняли, что нужна новостройка — из современных материалов, с новыми коммуникациями. Большой плюс «Образцовых кварталов» — малоэтажность и наличие мансардного этажа. Территория обустроена, есть детские площадки, во дворах много зелени, растут уже взрослые деревья, дорогие хвойники, сортовая сирень. Квартиру приняли без замечаний. Сами разработали дизайн-проект. В квартире свободные планировки, а на мансардном этаже высота потолка — до 3,8 метров, есть пространство для фантазии.
Владимир и Наталья, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:
— Для нас переезд в «Образцовый квартал 5» — улучшение жилищных условий. Здесь больше места для прогулок и парковки. Просторнее и уютнее сама квартира. Переезжаем южнее — из Московского района. Первым решился на переезд наш сын, теперь наша очередь. В целом мы довольны: нравится, что есть лифты, индивидуальное отопление — тёплые полы, обустроена территория. Хотелось бы иметь поблизости сквер. Знаем, что застройщик собирается сделать его буквально через квартал от нашего нового дома.
Готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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