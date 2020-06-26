«Образцовый квартал 5» наполняется новосёлами

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта застройщик получил 25 декабря 2019 года. Кто-то из покупателей квартир ещё делает ремонт, кто-то уже отпраздновал новоселье.



О своих впечатлениях при получении ключей рассказали участники долевого строительства нового жилого комплекса.



Александр и Наталья, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:



— Мы давно хотели переехать из высотки в малоэтажку, где живёт поменьше людей. Малоэтажных проектов в городе немного. Пушкинский район отличается экологией, соседством со знаменитыми культурными объектами. Верим в перспективы развития микрорайона «На Царскосельских холмах». Отсюда по широким магистралям можно быстро добраться в любую часть города. Во дворах решён вопрос с парковкой — для неё отведено достаточное количество машиномест. Недалеко расположен аэропорт Пулково. Выбирали долго, рассматривали варианты у разных застройщиков. Решающим аргументом стала рекомендация друзей — они заселились в «Образцовый квартал 2» и очень довольны. После того, как побывали в гостях, решились на покупку.