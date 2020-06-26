В Петербурге от коронавируса скончался экс-глава Союза журналистов, ранее руководивший петербургскими «Известями»
Союз журналистов Петербурга и области сообщает о том, что 25 июня скончался Игорь Сидоров. Как говорится в заявлении объединения, он стал одной из жертв эпидемии COVID-19.
«Игорь Александрович очень любил Петербург и наш Союз, который возглавлял 8 лет», — воспоминает коллегу председатель Союза журналистов СПб и ЛО Людмила Фомичева. — И после ухода с поста председателя он никогда не прерывал связь с Союзом, активно помогал, участвовал в подготовке церемоний награждения победителей конкурса «Золотое перо», был соавтором многих его сценариев. Игорь был очень доброжелательным человеком, всегда готовым помочь, он часто приходил в Дом журналиста и всегда был желанным другом и советчиком».
Игорь Сидоров работал в газетах «Смена» и «Ленинградская правда». Был участником создания газеты «Час Пик» и ведущим информационных выпусков «Радио России».
В 2001 — 2004 годах возглавлял совет директоров АО «Известия-Петербург», а потом занимал пост советника губернатора Санкт-Петербурга.
С 1994-го по 2002 год являлся председателем Санкт-Петербургского союза журналистов.