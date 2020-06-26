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26.06.2020 10:50
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Смертельная статистика по коронавирусу в Петербурге превысила 1000 случаев

Летальную статистику Петербурга пополнили ещё 47 человек. Число жертв коронавируса превысило тысячу. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф» на 26 июня.

За последние сутки в городе на Неве COVID-19 в качестве причины смерти подтвердили у 47 человек. Таким образом, общее число умерших достигло 1008. Всего по стране смертельная статистика увеличилась на 176 человек. Заболевшие скончались в 39 регионах, Петербург — на первом месте.

Вторая по числу смертельных случаев за сутки Москва. Там скончались 25 человек. На третьей строчке Челябинская область (18), на четвёртой — Московская (14). В остальных регионах от одного до восьми умерших.

По официальным данным, за весь период пандемии в России от коронавируса скончался 8781 человек.

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