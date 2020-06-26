Самосвал врезался в буксирную сцепку на «Сортавале»: УАЗ опрокинулся, «Транспортер» порвало и смяло
Два человека пострадали в результате аварии с участием трёх транспортных средств на трассе «Сортавала» под Петербургом.
Как сообщает 26 июня отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 25 июня около 20:45 на 19-м километре автодороги Р-21 «Сортавала» 35-летний мужчина, управляя «Вольво» с прицепом, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двумя попутными автомобилями: «Фольксвагеном Транспортер» под управлением мужчины 1957 года рождения и УАЗом под управлением мужчины 1960 года рождения. Водители «Фольксвагена» и УАЗа получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу.
«Тонар на наших глазах врезался в «Транзит», который буксировала «буханка», — рассказывает Евгений в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Следы буксируемого автобуса говорят о том, что он развернулся практически на месте, а это говорит о том, что был мощный рывок, который оторвал буксируемый автобус», — отмечает Алексей.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.