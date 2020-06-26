Количество новых случаев заражения коронавирусом в России впервые за два месяца упало ниже семи тысяч
В России за сутки коронавирусом заразились 6800 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 26 июня, передает РИА Новости.
Отметим, что планка опустилась ниже семи тысяч случаев впервые с 29 апреля.
Коронавирус за прошедшие сутки нашли во всех регионах России. Лидером по ежедневному приросту заболевших является Москва — 813, а затем идет Московская область — 390. Петербург остается в четверке с 223. С начала пандемии в городе выявили уже 23 294 заболевших.
В петербургском оперштабе уточнили, что за 24 часа на коронавирус обследовали 20 875 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2055 жителей города, из которых 59 — в обсерваторе, а 974 — на самоизоляции.
В России общее число случаев заражения коронавирусом составило уже 620 794. По этому показателю РФ уступает лишь Бразилии и США. Исцелиться удалось 384 152 россиянам, а для 8781 COVID-19 закончился летальным исходом.