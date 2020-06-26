FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 10:24
3
Печать

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России впервые за два месяца упало ниже семи тысяч

В России за сутки коронавирусом заразились 6800 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 26 июня, передает РИА Новости.

Отметим, что планка опустилась ниже семи тысяч случаев впервые с 29 апреля.

Коронавирус за прошедшие сутки нашли во всех регионах России. Лидером по ежедневному приросту заболевших является Москва — 813, а затем идет Московская область — 390. Петербург остается в четверке с 223. С начала пандемии в городе выявили уже 23 294 заболевших.

В петербургском оперштабе уточнили, что за 24 часа на коронавирус обследовали 20 875 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2055 жителей города, из которых 59 — в обсерваторе, а 974 — на самоизоляции.

В России общее число случаев заражения коронавирусом составило уже 620 794. По этому показателю РФ уступает лишь Бразилии и США. Исцелиться удалось 384 152 россиянам, а для 8781 COVID-19 закончился летальным исходом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261998901
🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нaгрузoк! ➜ https://is.gd/wdieta
Жора  
К первому июля будет - ноль!
valpr88
а на https://стопкоронавирус.рф напряглись и цифры правят , поэтому и задерживают ))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний