Количество новых случаев заражения коронавирусом в России впервые за два месяца упало ниже семи тысяч

В России за сутки коронавирусом заразились 6800 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 26 июня, передает РИА Новости.

Отметим, что планка опустилась ниже семи тысяч случаев впервые с 29 апреля.

Коронавирус за прошедшие сутки нашли во всех регионах России. Лидером по ежедневному приросту заболевших является Москва — 813, а затем идет Московская область — 390. Петербург остается в четверке с 223. С начала пандемии в городе выявили уже 23 294 заболевших.

В петербургском оперштабе уточнили, что за 24 часа на коронавирус обследовали 20 875 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2055 жителей города, из которых 59 — в обсерваторе, а 974 — на самоизоляции.