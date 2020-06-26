FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 10:06
14
Печать

Адвокат: У Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но скорую он вызвать не дал

Сердечный приступ произошел у артиста Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в ночь на 26 июня. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — заявил защитник.

По мнению Пашаева, проблемы с сердцем у актера случились на почве переживаний из-за случившегося.

Михаил Ефремов стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. В рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

Юрий Соловьев
Считаете, что ЭТО кому-то интересно - сказки не очень умного адвоката. Побыстрее бы определили алкаша на зону. Забыть о нем напрочь.
emmitya
Бедный, несчастный, больной Ефремов.... сердчишко пошаливает.... А вот у кого-то уже ничего не болит, не может болеть у погибшего человека.... Лучше б писали о семье потерпевшего, чем об этой образине в человеческом обличье...
MikkeL
То что случилось это конечно ужасно, но адвокат явно переигрывает, он же не врач, но диагнозы ставит и публично их озвучивает, понятно зачем это делается и если это делается с согласия подзащитного тогда конечно все совсем плохо. Если раскаиваешься цирк устраивать не станешь, если цирк устроен значит зачем-то это надо
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний