Адвокат: У Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но скорую он вызвать не дал
Сердечный приступ произошел у артиста Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в ночь на 26 июня. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — заявил защитник.
По мнению Пашаева, проблемы с сердцем у актера случились на почве переживаний из-за случившегося.
Михаил Ефремов стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. В рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.