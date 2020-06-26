Адвокат: У Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но скорую он вызвать не дал

Сердечный приступ произошел у артиста Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о смертельном ДТП в ночь на 26 июня. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.



«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», — заявил защитник.



По мнению Пашаева, проблемы с сердцем у актера случились на почве переживаний из-за случившегося.

