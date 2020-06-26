Кладовщика сети пекарен задержали за две кражи дорогих машин в Петербурге. Внедорожник и кроссовер ушли через телеграм-канал по цене в 10 меньше

Сотрудники уголовного розыска Московского района задержали 36-летнего кладовщика сети пекарен. Он как минимум дважды с начала года прибавлял к легальному заработку нелегальный — от угона машин.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), «Тойота Рав 4» стоимостью 1,5 млн рублей была похищена 4 февраля от дома 15 по улице Фрунзе, куда её поставила 26-летняя владелица, приехав домой.



Как написал в явке с повинной мужчина, он угнал машину, а потом продал её через телеграм-канал за 150 тысяч рублей и оставил новому владельцу у станции метро «Звездная».

