Кладовщика сети пекарен задержали за две кражи дорогих машин в Петербурге. Внедорожник и кроссовер ушли через телеграм-канал по цене в 10 меньше
Сотрудники уголовного розыска Московского района задержали 36-летнего кладовщика сети пекарен. Он как минимум дважды с начала года прибавлял к легальному заработку нелегальный — от угона машин.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), «Тойота Рав 4» стоимостью 1,5 млн рублей была похищена 4 февраля от дома 15 по улице Фрунзе, куда её поставила 26-летняя владелица, приехав домой.
Как написал в явке с повинной мужчина, он угнал машину, а потом продал её через телеграм-канал за 150 тысяч рублей и оставил новому владельцу у станции метро «Звездная».
Вторая машина — «Тойота Ленд Крузер» стоимостью 5 млн рублей — пропала 8 июня от дома 17 по Шереметьевской улице, о чем в полицию оперативно сообщила её 22-летняя владелица.
Судьба внедорожника оказалась идентичной. Только её кладовщик оставил новому владельцу в Сертолово.
Полиция проверяет задержанного на аналогичные эпизоды.