FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 09:54
8
Печать

Кладовщика сети пекарен задержали за две кражи дорогих машин в Петербурге. Внедорожник и кроссовер ушли через телеграм-канал по цене в 10 меньше

Сотрудники уголовного розыска Московского района задержали 36-летнего кладовщика сети пекарен. Он как минимум дважды с начала года прибавлял к легальному заработку нелегальный — от угона машин.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), «Тойота Рав 4» стоимостью 1,5 млн рублей была похищена 4 февраля от дома 15 по улице Фрунзе, куда её поставила 26-летняя владелица, приехав домой.

Как написал в явке с повинной мужчина, он угнал машину, а потом продал её через телеграм-канал за 150 тысяч рублей и оставил новому владельцу у станции метро «Звездная».

Вторая машина — «Тойота Ленд Крузер» стоимостью 5 млн рублей — пропала 8 июня от дома 17 по Шереметьевской улице, о чем в полицию оперативно сообщила её 22-летняя владелица.

Судьба внедорожника оказалась идентичной. Только её кладовщик оставил новому владельцу в Сертолово.

Полиция проверяет задержанного на аналогичные эпизоды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

вадики
Неплохая прибавка к ЗП я тоже так хочу подрабатывать в свободное время .И девки тоже хороши-26 лет и РАВ 22 и Крузак-насосали-скромнее надо быть!А говорили Телегу не взламывают
german_5e4d02dc5a4f9
А покупатели, значит, не при делах?
ARISTARH
Это история для мусоров) купцов сдавать видимо не хотел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний