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26.06.2020 09:41
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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 50 процентов

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 50,94%. Об этом 26 июня в своем телеграм-канале сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.

Данные он привел по состоянию на 08:55 мск. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось в 10:00 по московскому времени 25 июня. По итогам первого дня явка на онлайн-голосование составила 48,9%.

Голосование продлится до 30 июня. В нем принимают участие жители только двух регионов — Москвы, которые подали около миллиона заявлений, а также Нижегородской области, откуда поступило 140 тысяч заявлений.

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