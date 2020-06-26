Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 50 процентов

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 50,94%. Об этом 26 июня в своем телеграм-канале сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием Алексей Венедиктов.



Данные он привел по состоянию на 08:55 мск. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию началось в 10:00 по московскому времени 25 июня. По итогам первого дня явка на онлайн-голосование составила 48,9%.



Голосование продлится до 30 июня. В нем принимают участие жители только двух регионов — Москвы, которые подали около миллиона заявлений, а также Нижегородской области, откуда поступило 140 тысяч заявлений.

