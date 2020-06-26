«Каширский маньяк» признался еще в двух эпизодах. В списке жертв уже семь убитых женщин и детей, двоим удалось выжить
Сантехник из Подмосковья, которого в СМИ называют «каширским маньяком», сознался еще в двух убийствах. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области 26 июня.
«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Каширы, подозреваемого в серии убийств и изнасилований, установлено еще два эпизода», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин, 1940 и 1950 годов рождения. Таким образом, по предварительной информации, на счету мужчины уже семь убийств и изнасилований, одно покушение на убийство и одно изнасилование.
Подозреваемый действовал по одной схеме: проникал в окна на первом этаже, душил жертву и затем насиловал. Преступления совершал в течение десяти лет на территории Каширского и Ступинского городских округов. При этом, как отмечают СМИ, долгое время правоохранительные органы не могли выйти на след преступника, поскольку его жертвы были абсолютно не похожи друг на друга. Среди убитых есть девочки и пожилые женщины. Выжить удалось двоим. Одну девочку спас отец, спугнувший преступника, второй ребенок смог дать отпор самостоятельно.
Ранее сообщалось, что задержали мужчину 12 июня. Социальный работник обнаружила изувеченное тело убитой 88-летней подопечной и вызвала полицию. На след подозреваемого вышли, изучив записи камер видеонаблюдения.