«Каширский маньяк» признался еще в двух эпизодах. В списке жертв уже семь убитых женщин и детей, двоим удалось выжить

Сантехник из Подмосковья, которого в СМИ называют «каширским маньяком», сознался еще в двух убийствах. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области 26 июня.



«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Каширы, подозреваемого в серии убийств и изнасилований, установлено еще два эпизода», — рассказали в ведомстве.



Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин, 1940 и 1950 годов рождения. Таким образом, по предварительной информации, на счету мужчины уже семь убийств и изнасилований, одно покушение на убийство и одно изнасилование.

