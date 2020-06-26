Минздрав хочет отложить новые правила получения справок для водителей на полгода
С 30 июня должны были заработать новые правила медосвидетельствования для водителей. Однако Минздрав разработал проект приказа, откладывающий их введения, сообщает 26 июня РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе говорится об отложении работы правил до 1 января 2021 года.
«Внести изменение в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»... заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года", - говорится в документе.
Изменения в правилах медосвидетельствования для водителей касаются анализов для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки. Объем исследований должен быть увеличен. Но эти планы вызвали ажиотаж среди автомобилистов в регионах в связи с предполагаемым ростом стоимости прохождения водительской медкомиссии и перспективой очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах.
После этого Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования.