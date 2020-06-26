Ученый рассказал про количество смертельных случаев от коронавируса в России с отрицательными ПЦР-тестами

Среди изученных 3,5 тысяч смертей от коронавируса в Москве у 20% умерших были отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил доктор биологических наук, директор «Центра внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» Владимир Малахов, ссылаясь на данные из обзора компании Boston Consulting Group (BCG).



«Из 3,5 тысяч изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — рассказал Малахов 26 июня порталу «Медвестник». Он отметил, что эти данные необходимо исследовать отдельно.

