Ученый рассказал про количество смертельных случаев от коронавируса в России с отрицательными ПЦР-тестами
Среди изученных 3,5 тысяч смертей от коронавируса в Москве у 20% умерших были отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил доктор биологических наук, директор «Центра внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» Владимир Малахов, ссылаясь на данные из обзора компании Boston Consulting Group (BCG).
«Из 3,5 тысяч изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — рассказал Малахов 26 июня порталу «Медвестник». Он отметил, что эти данные необходимо исследовать отдельно.
Ранее BCG опубликовала отчет «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией», в котором говорится, что в апреле и мае смерть от коронавируса с положительным ПЦР-тестом зарегистрировали в 2960 случаях. При этом 602 других летальных случая за тот же период были без подтвержденного ПЦР-теста, но у этих пациентов была клиническая картина COVID-19. Таким образом, в апреле-мае зарегистрировали 3562 умерших от коронавирусной инфекции,а доля скончавшихся без ПЦР-теста от этого числа составляет 16,9%.
BCG указывает, что информация в отчете основана на анализе публично доступных данных и экспертных интервью.