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26.06.2020 07:31
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В Минобороны рассказали про самочувствие добровольцев, которые испытывают на себе вакцину от короновируса

В Минооброны России рассказали про самочувствие добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. Подробности 26 июня сообщила пресс-служба военного ведомства.

Испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики CoViD-19, проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

По словам анестезиолога-реаниматолога филиала ГВКГ имени Бурденко Олега Чихляева, каких-либо осложнений или побочных реакций у добровольцев не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. «Добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин», - сообщил он.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал – будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет – едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений», – рассказал доброволец по имени Сергей.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

Общее число инфицированных в России достигло 613 994, скончались 8605 человек.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Не раскрыто, к сожалению, влияние прививки на мужское либидо.
260574291
18 добровольцев, а почему не 28? Репрезентативненько все выглядит, слов нет.
260786601
Причем практически "добровольно"...
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