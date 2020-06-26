Упрощенные летние кафе в действии. Петербуржцы основательно занимают места под солнцем

На кадрах многолюдно, среди прочих прямо у кромки воды расположились две компании. Отдыхающие сидят на пластиковых стульях за такими же столами, перед ними - напитки и что-то в пластиковых контейнерах.

Сезонный общепит сможет приступить к работе после снятия коронавирусных ограничений с 29 июня. Открыть можно только веранды и уличные столики. Предпринимателям разрешено подавать заявки на установку наружных конструкций в упрощенном виде, сами рестораторы просили отдать им часть парковок.