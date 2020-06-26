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26.06.2020 01:03
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Упрощенные летние кафе в действии. Петербуржцы основательно занимают места под солнцем

На побережье залива в юго-западной части города жители Петербурга расположились у воды, наглядно демонстрируя, как в ближайшем будущем будут выглядеть посиделки в заведениях. Отдых горожан на побережье жарким 25 июня заснял корреспондент «Фонтанки».

На кадрах многолюдно, среди прочих прямо у кромки воды расположились две компании. Отдыхающие сидят на пластиковых стульях за такими же столами, перед ними - напитки и что-то в пластиковых контейнерах.

Сезонный общепит сможет приступить к работе после снятия коронавирусных ограничений с 29 июня. Открыть можно только веранды и уличные столики. Предпринимателям разрешено подавать заявки на установку наружных конструкций в упрощенном виде, сами рестораторы просили отдать им часть парковок.

Как ранее писала «Фонтанка», ограничить горожан в стремлении к столь желаемой в жаркую погоду прохладе, не смог даже забор в два слоя вокруг парка 300-летия.

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Комментарии (2)

Helgad
Весь пластик улетит в залив, когда вечереет и выпивающие напьются(

Хорошо, что я сфотографировала эти камни у залива раньше - они уже превращаются в хлев и помойку. Место не прикреплено ни к какому кафе и за пляж никто не отвечает, его не будут убирать после каждого посетителя. Свалка разрастется((
Fenomen
Ну да, набережная, превращённая в гадюжник, рядом с огромным районом, застроенным по самое не могу... И шалман с видом на закат. Романтика!
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