Упрощенные летние кафе в действии. Петербуржцы основательно занимают места под солнцем
На побережье залива в юго-западной части города жители Петербурга расположились у воды, наглядно демонстрируя, как в ближайшем будущем будут выглядеть посиделки в заведениях. Отдых горожан на побережье жарким 25 июня заснял корреспондент «Фонтанки».
На кадрах многолюдно, среди прочих прямо у кромки воды расположились две компании. Отдыхающие сидят на пластиковых стульях за такими же столами, перед ними - напитки и что-то в пластиковых контейнерах.
Сезонный общепит сможет приступить к работе после снятия коронавирусных ограничений с 29 июня. Открыть можно только веранды и уличные столики. Предпринимателям разрешено подавать заявки на установку наружных конструкций в упрощенном виде, сами рестораторы просили отдать им часть парковок.
Как ранее писала «Фонтанка», ограничить горожан в стремлении к столь желаемой в жаркую погоду прохладе, не смог даже забор в два слоя вокруг парка 300-летия.