«Энтузиазм излишний». Беглов прокомментировал информацию о нарушениях на голосовании по конституционным поправкам

Процедуру голосования обсуждали 25 июня в эфире телеканала «78». «Жизнь есть жизнь, люди разные тоже, - заявил глава города. – Есть руководители, которые проявляют энтузиазм излишний, рвение определенное. С этим ничего не поделаешь, один так исполняет, другой так исполняет». По словам Беглова, на все сообщения о нарушениях администрация реагирует в кратчайшие сроки, обращения направляются в правоохранительные органы.



«Откровенно говорю: я понимаю, когда там голосуют за губернатора, за депутатов, там есть какие-то интересы, - подчеркнул Беглов. – Но я не вижу, чтобы кто-то мог жульничать по этому поводу. Зачем?»