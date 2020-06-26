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26.06.2020 01:02
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«Энтузиазм излишний». Беглов прокомментировал информацию о нарушениях на голосовании по конституционным поправкам

Губернатор Александр Беглов прокомментировал данные о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию в Петербурге. По его словам, смысла жульничать на этом плебисците нет – все-таки не выборы.

Процедуру голосования обсуждали 25 июня в эфире телеканала «78». «Жизнь есть жизнь, люди разные тоже, - заявил глава города. – Есть руководители, которые проявляют энтузиазм излишний, рвение определенное. С этим ничего не поделаешь, один так исполняет, другой так исполняет». По словам Беглова, на все сообщения о нарушениях администрация реагирует в кратчайшие сроки, обращения направляются в правоохранительные органы.

«Откровенно говорю: я понимаю, когда там голосуют за губернатора, за депутатов, там есть какие-то интересы, - подчеркнул Беглов. – Но я не вижу, чтобы кто-то мог жульничать по этому поводу. Зачем?»

Напомним, ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как тысячи бюджетников директивно открепляются от своих участков и прикрепляются к строго определенным – часто по месту работы. Позднее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Петербург первый в стране город по числу сигналов о принудительном голосовании. Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что все подобные сигналы нужно проверять, так как они могут оказаться фейком. Первый день голосования показал, что организованные группы бюджетников действительно выстраиваются в очередях перед одними и теми же участками.

Напряжение между ЦИК и Горизбиркомом возникло еще в 2019 году, после того, как муниципальные выборы в Петербурге прошли в атмосфере скандалов.

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