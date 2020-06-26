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26.06.2020 00:44
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Черногория запрещает религиозные и политические акции из-за возвращения COVID-19

Национальный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) 25 июня запретил в стране проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

"Запрещаются все политические собрания на открытом пространстве. Спортивные мероприятия проводятся без присутствия зрителей. Запрещаются все религиозные собрания на открытом пространстве, за исключением тех, что проводятся на территории религиозных объектов. Похороны проводятся в узком кругу семьи", - сообщило правительство в Twitter.

По данным NKT,в стране 90 больных коронавирусом, 75% заражений "импортированы" из соседних республик бывшей Югославии, Сербии и Боснии и Герцеговины. Новые больные выявлены вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.

Оппозиция Черногории с начала пандемии связывает ограничительные меры властей с политической обстановкой в стране, накалившейся перед парламентскими выборами 30 августа. Соседний с Черногорией сербский город вернул режим ЧП после вспышки заболевания, её власти связывают с проведением мусульманских праздников.

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