Черногория запрещает религиозные и политические акции из-за возвращения COVID-19

Национальный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) 25 июня запретил в стране проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

"Запрещаются все политические собрания на открытом пространстве. Спортивные мероприятия проводятся без присутствия зрителей. Запрещаются все религиозные собрания на открытом пространстве, за исключением тех, что проводятся на территории религиозных объектов. Похороны проводятся в узком кругу семьи", - сообщило правительство в Twitter.