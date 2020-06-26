Черногория запрещает религиозные и политические акции из-за возвращения COVID-19
Национальный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) 25 июня запретил в стране проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
"Запрещаются все политические собрания на открытом пространстве. Спортивные мероприятия проводятся без присутствия зрителей. Запрещаются все религиозные собрания на открытом пространстве, за исключением тех, что проводятся на территории религиозных объектов. Похороны проводятся в узком кругу семьи", - сообщило правительство в Twitter.
#NKT, zbog povećanja broja aktivnih slučajeva #COVID19, importovanih iz inostranstva i zatim raširenih unutar CG, odlučilo:— Vlada Crne Gore (@VladaCG) June 25, 2020
1. Zabranjuju se politički skupovi na otvorenim javnim mjestima.
2. Zabranjuje se prisustvo gledalaca na sportskim događajima. (1/5) #CoronaInfoCG pic.twitter.com/RSNdpfomHE
По данным NKT,в стране 90 больных коронавирусом, 75% заражений "импортированы" из соседних республик бывшей Югославии, Сербии и Боснии и Герцеговины. Новые больные выявлены вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
Оппозиция Черногории с начала пандемии связывает ограничительные меры властей с политической обстановкой в стране, накалившейся перед парламентскими выборами 30 августа. Соседний с Черногорией сербский город вернул режим ЧП после вспышки заболевания, её власти связывают с проведением мусульманских праздников.