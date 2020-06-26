С Литейного моста в Неву упал прохожий. Его ищут
Мужчина оказался в Неве вечером 25 июня упав с Литейного моста в центре Петербурга. Спасатели проводят поисковые работы.
Этот факт «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, заявка поступила около одиннадцати часов вечера. Слова очевидцев о сиганувшем в воду человеке подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Поисковые работы продолжаются.
По словам читателей «Фонтанки», после падения течение унесло мужчину примерно на 100 метров от моста. Его голова с поверхности воды исчезла через несколько минут.
По данным за 22 июня, с начала лета в городе утонули пять человек, в том числе один ребенок. Сотрудники министерства призвали жителей региона быть осторожней и не купаться в местах, для этого не предназначенных.