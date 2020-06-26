Полиция показала предполагаемого виновника гибели пенсионерки в парке Александрино. Ему добавили еще одну статью
Запись с видеокамеры, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый в гибели 75-летней пенсионерки, 25 июня распространило ГУ МВД региона. Он приставал к прохожим и, вероятно, мерз.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления главка, после смерти женщины возбуждено уголовное дело не только о разбое, но и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Данные нападавшего, а произошло это 23 июня, пока неизвестны. На кадрах предполагаемый преступник подходит с какой-то просьбой к нескольким прохожим, от остальных его выделяет одежда - вместо более подходящих в жару шорт и майки на нем темные брюки и кожаная куртка.
Как сообщалось ранее, пенсионерку подкараулили в парке Александрино. Она получила несколько ударов в грудь ножом и скончалась в больнице. Нападавший отобрал у нее сумку.
«Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие обладают информацией, способствующей розыску или установлению личности разыскиваемого мужчины, обращайтесь в полицию по телефону «02», «112», 573-21-77, а также +79118398774» - добавили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.