Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления главка, после смерти женщины возбуждено уголовное дело не только о разбое, но и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Данные нападавшего, а произошло это 23 июня, пока неизвестны. На кадрах предполагаемый преступник подходит с какой-то просьбой к нескольким прохожим, от остальных его выделяет одежда - вместо более подходящих в жару шорт и майки на нем темные брюки и кожаная куртка.